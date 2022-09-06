Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa, bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirerek, bizim doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu .

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu . (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizi) Hassasiyetimiz kararlılıkla sürüyor. Yunanistan bunun farkında olduğu için kendilerine çekidüzen verme yoluna girdiler" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa, bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirerek, bizim şu anda doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Radar kilidi) Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreteri'yle gerek diğer temsilcileriyle bu görüşmeleri sürdürüyor ve...

'Bir gece ansızın gelebiliriz' restinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama daha: Yunanistan kendine çeki düzen vermeye başladı