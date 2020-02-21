Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ; "Bu akşam saat 18.00 gibi sayın Putin ile telefon görüşmem olacak" dedi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti