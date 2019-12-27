Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu çark dönecek. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Bu çark dönecek. - Son Dakika Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu çark dönecek.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu çark dönecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu çark dönecek. Asgari ücrete işçimizi ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmemeye kararlıyız." - KOCAELİ

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi: Rezil ettiniz!
Balıkesir Büyükşehir yerli otomobile geçecek Ünlü isimlerden 'yerli otomobil' paylaşımı: Gururlanmamak elde değil Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı

Son Dakika Haberleri
22:01 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türk Akım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz - Son Dakika Ekonomi
21:44 Vergi ve harçlar yeniden belirlendi - Son Dakika Ekonomi
21:36 Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı - Son Dakika Ekonomi
21:20 Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: Yerli otomobil projesinin dünyada ve Türkiye'de önü çok açık - Son Dakika Ekonomi
20:57 İş dünyası yerli otomobile talip olmaya başladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 22:36:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu çark dönecek. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]