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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu çark dönecek.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu çark dönecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:01 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu çark dönecek. Asgari ücrete işçimizi ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmemeye kararlıyız." - KOCAELİ
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