Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu gece yarısı itibariyle ateşkes yürürlüğe girecek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Bu gece yarısı itibariyle ateşkes yürürlüğe girecek' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu gece yarısı itibariyle ateşkes yürürlüğe girecek"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu gece yarısı itibariyle ateşkes yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu gece yarısı itibariyle ateşkes yürürlüğe girecek."

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:30 Kaynak: İHA
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