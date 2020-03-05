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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu gece yarısı itibariyle ateşkes yürürlüğe girecek"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu gece yarısı itibariyle ateşkes yürürlüğe girecek. Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:30 Kaynak: İHA
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