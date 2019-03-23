Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu Seçim Milli İrade Yüzsüzleri İçin Son Olacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu Seçim Milli İrade Yüzsüzleri İçin Son Olacak."

1 saat önce

IHAAW152606-SIY/23-03-2019- Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan: "Bu seçim milli irade yüzsüzleri için son olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
IHAAW152606-SIY/23-03-2019

- Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan: "Bu seçim milli irade yüzsüzleri için son olacak." 23.03.2019 15: 26: 06 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:32 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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