Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu Seçim Milli İrade Yüzsüzleri İçin Son Olacak."
1 saat önce
IHAAW152606-SIY/23-03-2019- Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan: "Bu seçim milli irade yüzsüzleri için son olacak.
IHAAW152606-SIY/23-03-2019
- Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan: "Bu seçim milli irade yüzsüzleri için son olacak." 23.03.2019 15: 26: 06 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:32 Kaynak: İHA
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