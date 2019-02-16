Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu Seçimler Sadece Belediye Değil Aynı Zamanda Beka...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu Seçimler Sadece Belediye Değil Aynı Zamanda Beka...

19 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu seçimler sadece belediye değil aynı zamanda beka seçimleridir"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ataşehirliler ile buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu seçimler sadece belediye değil aynı zamanda beka seçimleridir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ataşehirliler ile buluştu.
Erdoğan: "Bu seçimler sadece belediye değil aynı zamanda beka seçimleridir. Bu seçimler, Cumhuriyetimizin 100. yılına nasıl gireceğimizin oylanacağı seçimlerdir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'a bu şekilde bakıyor, bu anlayışla hazırlanıyoruz" dedi.

Yapılan projelerden bahseden Erdoğan, "İstanbul'da CHP'li ilçe belediyelerinin insanımıza vermesi gereken hizmetlerin önemli bir kısmını biz hayata geçirdik. İstanbul'u ve Ataşehir'i ayağa kaldıran ne kadar proje, eser, yatırım varsa hepsinin altında bakanlıklarımızın ve Büyükşehir Belediyemizin imzası var"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:20 Kaynak: İHA

İstanbul, Politika, Güncel
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