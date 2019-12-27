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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu teknoloji üssüyle kritik teknolojilerin geliştirilmesinde...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu teknoloji üssüyle kritik teknolojilerin geliştirilmesinde ülkemize çağ atlatacağız. Yazılımda bir sıçrama yaşayacağız. Yazılımcı sayımızı 500 binin üzerine çıkaracağız."
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:07 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu teknoloji üssüyle kritik teknolojilerin geliştirilmesinde ülkemize çağ atlatacağız. Yazılımda bir sıçrama yaşayacağız. Yazılımcı sayımızı 500 binin üzerine çıkaracağız." - KOCAELİ
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