Erdoğan: "Türkiye Toplu İğne Üretemiyordu. Bugün İnsansız Hava Aracı Denilince Akla İlk Türk Siha'ları Geliyor" - Son Dakika
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Erdoğan: "Türkiye Toplu İğne Üretemiyordu. Bugün İnsansız Hava Aracı Denilince Akla İlk Türk Siha'ları Geliyor"

06.08.2022 23:32
Erdoğan: "Türkiye Toplu İğne Üretemiyordu. Bugün İnsansız Hava Aracı Denilince Akla İlk Türk Siha'ları Geliyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu ülke toplu iğne üretemiyordu. İnsansız hava araçları denilince akla ilk Türk SİHA’ları geliyor. Şimdi herkes İHA istiyor, SİHA istiyor, AKINCI’yı istiyor. Bizimle bu konuda ortaklıklara girmek isteyen süper güçler var” dedi. Erdoğan, yerli otomobil TOGG’a ilişkin de “29 Ekim’de TOGG’un fabrikasını açıyoruz. 2023’ün ilk çeyreğinde TOGG’u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülke toplu iğne üretemiyordu. İnsansız hava araçları denilince akla ilk Türk SİHA'ları geliyor. Şimdi herkes İHA istiyor, SİHA istiyor, AKINCI'yı istiyor. Bizimle bu konuda ortaklıklara girmek isteyen süper güçler var" dedi. Erdoğan, yerli otomobil TOGG'a ilişkin de "29 Ekim'de TOGG'un fabrikasını açıyoruz. 2023'ün ilk çeyreğinde TOGG'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, 3 yıl önce Bilişim Vadisi açıldığında bilişim üssü olacağını söylediğini hatırlattı.

Vadinin milli teknoloji hamlelerine büyük bir ivme kattıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, yenilikçi kaliteli projelerin ortaya çıkmasını çok ama çok ehemmiyet veriyorum. 2021'den bu yana en çok ihracat yapan ve kadın istihdamı en çok olan firmalarımızı tebrik ediyorum. Ödül almaya hak kazanan şirketlerimizi kutluyorum" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"TÜRKİYE'NİN İHRACATINI 250 MİLYAR DOLARA ÇIKARDIK: Teknolojik bağımsızlığınızı kazanmadan ne ekonomik ne siyasi anlamda özgürlüğünüzü temin edebilirsiniz. Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar bu gerçeği çarpıcı şekilde ortaya koymuştur. Dünyanın en müreffeh ülkeleri dahi sağlık çalışanları için maske bile bulamadı. Üretimleri durma noktasına geldi. Türkiye olarak bu zorlu süreçte başarılı bir imtihan verdik. Ekonomik hayatın durmasına müsaade etmedik. Türk firmaları, hükümetimizin teşvikleri sayesinde başarı çıtasını yukarı taşıdılar. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11'lik büyümeyle G20 ülkeleri arasında birinci sıraya yerleştik. Temmuz ayı ihracatımız 18 milyar dolara ulaştı. 2002 yılında sadece 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'den 250 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'ye geldik.

TRABZON LİMANI'NA TURİSTLER KRUVAZÖR GEMİSİYLE GELİYOR: Dün Soçi'deydim, döndüğümde akşam ekranlarda, Rusya'dan gelen kruvazör gemisinin Trabzon'a yanaşmasını gördüm. İftihar ettim. Trabzon Limanı'na artık turistler kruvazör gemisiyle geliyor. Tahıl koridorunun açılmasını sağlayarak Türkiye'nin anahtar rolünü bir kez daha teyit ettik. Fahiş fiyat artışları ve enflasyon nedeniyle vatandaşımızın üzerine biriken yükü hafifletmek için gerekli adımları attık, atmaya devam ediyoruz.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN SÜPER GÜÇLER BİZİMLE ORTAKLIĞA GİRMEK İSTİYOR: Ülkemizde, dünya ile yarışabilecek bir ekosistem inşa ettik. Türkiye'de teknoloji tabanlı yapılan yatırım işlemlerinde gelişme gösterdik. Türkiye bu yılın ilk yarısında oyun yazılımı sektöründe en fazla yatırım alan ülke oldu. Yerli ve milli helikopterlerimizi, zırhlı araçlarımızı, gemilerimizi ürettik. Az önce bakanımız tüfeklerden bahsetti, bırak tüfeği Sayın Varank; ne tüfeği, bu ülke toplu iğne üretemiyordu. Şimdi hamdolsun buralara geldik. Artık insansız hava araçları denilince akla ilk Türk SİHA'ları geliyor. Şimdi herkes İHA istiyor, SİHA istiyor, AKINCI'yı istiyor. Bizimle bu konuda ortaklıklara girmek isteyen süper güçler var. Güçlü olursan bunlar oluyor.

TOGG'U 2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE YOLLARDA GÖRECEĞİZ: Türkiye'nin otomobilini de 29 Ekim 2022'de inşallah, fabrikanın resmi açılışını ve ilk seri üretim aracının banttan inme törenini gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk çeyreğinde TOGG'u, vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız. 'Yapamazsınız' diyenlere inat, ülkemiz ve dünyanın hizmetine sunacağız. Buradaki üretimi, girişimci ruhu yerinde görsünler. Gelsinler, Türkiye'nin sanayi alanında neleri başardığını görsünler."

Konuşmasının ardından Erdoğan, ödül almaya hak kazananlara ödüllerini verdi.

YORUMLAR
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Erdoğan: Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da sahil-i selamete mutlaka çıkaracağız Erdoğan: Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da sahil-i selamete mutlaka çıkaracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023'ün ilk çeyreğinde TOGG'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız' Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023'ün ilk çeyreğinde TOGG'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız'
Kaynak: ANKA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, SİHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Türkiye Toplu İğne Üretemiyordu. Bugün İnsansız Hava Aracı Denilince Akla İlk Türk Siha'ları Geliyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan: "Türkiye Toplu İğne Üretemiyordu. Bugün İnsansız Hava Aracı Denilince Akla İlk Türk Siha'ları Geliyor" - Son Dakika
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