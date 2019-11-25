Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu üssün kapatılmasını talep edenler ülkemizin, Katar'ın kötü...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu üssün kapatılmasını talep edenler ülkemizin, Katar'ın kötü... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu üssün kapatılmasını talep edenler ülkemizin, Katar'ın kötü...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu üssün kapatılmasını talep edenler ülkemizin, Katar'ın kötü gün dostu olduğunu bilmeyenlerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu üssün kapatılmasını talep edenler ülkemizin, Katar'ın kötü gün dostu olduğunu bilmeyenlerdir" dedi. - DOHA

Recep Tayyip Erdoğan, Katar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:07 Kaynak: İHA
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