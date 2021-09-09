Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız Turkovac'ın da yaygın kullanımıyla birlikte... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız Turkovac'ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak Kovid-19'la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum." - ANKARA