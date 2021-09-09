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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız Turkovac'ın da yaygın kullanımıyla birlikte... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız Turkovac'ın da yaygın kullanımıyla birlikte...

09.09.2021 15:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız Turkovac'ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız Turkovac'ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak Kovid-19'la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, TURKOVAC, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız Turkovac'ın da yaygın kullanımıyla birlikte... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız Turkovac'ın da yaygın kullanımıyla birlikte... - Son Dakika
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