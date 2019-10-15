Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün harekatın 7. günündeyiz.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bugün harekatın 7. günündeyiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün harekatın 7. günündeyiz.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün harekatın 7. günündeyiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün harekatın 7. günündeyiz. BM Genel Kurulu'nda paylaştığımız güvenli bölge haritasına uygun şekilde devam ediyor" dedi. - BAKÜ

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:13 Kaynak: İHA
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