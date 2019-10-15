Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün harekatın 7. günündeyiz.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün harekatın 7. günündeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:13 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün harekatın 7. günündeyiz. BM Genel Kurulu'nda paylaştığımız güvenli bölge haritasına uygun şekilde devam ediyor" dedi. - BAKÜ
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