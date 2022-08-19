CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUGÜNE KADAR 3 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK (1) - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUGÜNE KADAR 3 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK (1)

19.08.2022 19:49
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUGÜNE KADAR 3 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Bu evlerde oturan 12 milyon vatandaşımız artık güvenli binalarıyla, sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla, huzur içinde hayatlarını sürdürebilecekleri yuvalarına kavuştular." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen 60 bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, "Bingöl depremini hatırlayın. Van depremini hatırlayın. Simav'ı hatırlayın. Kütahya'yı hatırlayın. Bütün bu depremlerde, Gölcük depremini hatırlayın. Sakarya'yı hatırlayın. Kocaeli'nin genelini hatırlayın. Hepsinde, anında, Malatya'da, Elazığ'da, bütün bu şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Çünkü biz söz verdik mi yaparız. ve yaptık. Afetleri engellemek beşeri olarak bizim elimizde değil ama afetlerin yıkıcı etkilerine karşı tedbir almak bizim elimizdedir. Bizim sorumluluğumuzdadır. Bunun için hükümete gelir gelmez Türkiye'nin 81 ilini kapsayacak şekilde büyük bir kentsel dönüşüm çalışması başlattık. Amacımız ülkemizin hiçbir yerinde afetlere karşı dayanıksız, sağlıksız, metruk, çirkin yapı bırakmamaktır. Kentsel dönüşüm projeleriyle şehirlerimizi adeta yeniden baştan inşa ederken hiçbir vatandaşımızı da mağdur etmedik. Yapı denetim sistemini, teknolojik imkanlarını kullanarak, geliştirerek, yapı inşasında eski kötü alışkanlıkların önünü tamamen kestik. Hamdolsun bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Bu evlerde oturan 12 milyon vatandaşımız artık güvenli binalarıyla, sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla, huzur içinde hayatlarını sürdürebilecekleri yuvalarına kavuştular. Özellikle sosyal konut inşası alanında dünyaya örnek olacak bir modeli uygulamaya geçirdik. TOKİ kanalıyla inşa ettiğimiz 1 milyon 170 bin konut sayesinde 5 milyon vatandaşımızın güvenli evlerde huzurla oturmasını sağladık. Netice itibariyle tüm çalışmalarla ülkemizdeki yapıların yüzde 60'ını yani 50 milyon vatandaşımızı afetlere karşı koruma altına aldık" dedi.


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUGÜNE KADAR 3 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUGÜNE KADAR 3 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK (1) - Son Dakika
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