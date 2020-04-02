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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugünler gelip geçtikten sonra geride ülkemize ve...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugünler gelip geçtikten sonra geride ülkemize ve şehirlerimize yaptıklarımız ve hizmetlerimiz kalacaktır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugünler gelip geçtikten sonra geride ülkemize ve şehirlerimize yaptıklarımız ve hizmetlerimiz kalacaktır." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:05 Kaynak: İHA
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