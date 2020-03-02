Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul ediyor - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul ediyor
12 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul ediyor. Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:20 Kaynak: İHA
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