Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul ediyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul ediyor

12 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul ediyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 20.00'de başlayan görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Borisov'un açıklama yapması bekleniyor.

(İHA)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:20 Kaynak: İHA
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