Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul ediyor. - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul ediyor.
12 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul ediyor. Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:21 Kaynak: İHA
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