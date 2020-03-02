Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul ediyor. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde saat 20.00'de başlayan görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Borisov'un açıklama yapması bekleniyor. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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