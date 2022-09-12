Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılı açılış programında konuştu: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılı açılış programında konuştu: (1)

12.09.2022 12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılı açılış programında konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan 20 yıl önce göreve geldiğimizde ülkeyi üzerinde yükselteceğimiz 4 sütunun ilkini eğitim, diğerlerini de sağlık, emniyet ve adalet olarak belirlemiştik. Şartlar ne olursa olsun eğitim konusundaki önceliğimizden asla taviz vermedik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan 20 yıl önce göreve geldiğimizde ülkeyi üzerinde yükselteceğimiz 4 sütunun ilkini eğitim, diğerlerini de sağlık, emniyet ve adalet olarak belirlemiştik. Şartlar ne olursa olsun eğitim konusundaki önceliğimizden asla taviz vermedik." dedi.

Erdoğan, Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'ndeki 2022-2023 eğitim-öğretim yılı açılış programında yaptığı konuşmada, 81 ilin tamamında tatilin ardından okulları ve öğretmenleri ile buluşmanın heyecanını yaşayan tüm öğrencilere selamlarını gönderdiğini söyledi.

Yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velilere, eğitim camiasına ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, yeni dönemin açılış törenini Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdiğini anlatarak, bu vesile ile okula ismini veren bayrak şairi, fikir ve aksiyon adamı Arif Nihat Asya'ya Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arif Nihat Asya'nın yüreklerde fırtınalar estiren, adeta coşkun ırmaklar gibi akan şiirleriyle edebiyat hayatında silinmez izler bıraktığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Vatansever bir öğretmen olan Arif Nihat Asya, binlerce öğrenci yetiştirmiş, onlara iyi insan olmayı, vatan ve bayrak sevgisini öğretmiştir. Şairimizin sadece bayrak şiiri bile başlı başına bir destandır; 'Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü/ Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü/Işık ışık, dalga dalga bayrağım/Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.' Bunun gibi yüzlerce mısra yazan şairimizi bir kez daha rahmetle şükranla yad ediyoruz. Arif Nihat Asya'nın adını taşıyan bu lisemizde Türkiye'nin ilmi, akademik, sanat ve kültür hayatına eşsiz katkılar yapan inanıyorum ki nice değerimiz çıkacaktır, büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları, öğretmenlerimizin maharetli ellerinde inşallah bu sıralarda, bu sınıflarda yetişecektir. Şu an karşımda duran gözleri ışıl ışıl evlatlarımızın her birinin şairimizin yolunu takip ederek ailelerine, ülkelerine, milletimize hayırlı evlatlar olmalarını bekliyorum."

"Şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum"

Bu ulvi ideal uğrunda öğretmenlerin de gereken çabayı, fedakarlığı göstereceklerine yürekten inandığını ifade eden Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olarak öğretmenlerle birlikte ülkenin dört bir yanındaki eğitim neferlerinin tamamına hizmetleri, gayretleri, sabırları için ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi gencecik yaşta terör örgütleri tarafından bizlerden koparılan şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum." diye konuştu.

"Velilerimizi kırtasiye kırtasiye dolaşmaktan kurtardık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan 20 yıl önce göreve geldiklerinde ülkeyi üzerinde yükseltecekleri 4 sütunun ilkini eğitim, diğerlerini de sağlık, emniyet ve adalet olarak belirlediklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Şartlar ne olursa olsun eğitim konusundaki önceliğimizden asla taviz vermedik. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik, derslik sayımızı ikiye katlayarak kalabalık sınıf sorununu çözüme kavuşturduk. Toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak eğitim ordumuzu güçlendirdik. Okullarımızı bakımsızlıktan kurtararak en modern imkanlarla donattık. Spor salonu sayımızı 2 bin 791'den alıp 11 bin 860'a çıkardık. Laboratuvar sayımızı 21 bin 800'den 52 bin 870 seviyesine çıkardık. Okul öncesi eğitim seferberliği başlatarak çocuklarımızın daha erken yaşlarda eğitim süreçlerine katılmalarını sağladık, ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıtarak velilerimizi kırtasiye kırtasiye dolaşmaktan kurtardık."

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Arif Nihat Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılı açılış programında konuştu: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılı açılış programında konuştu: (1) - Son Dakika
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