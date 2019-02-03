Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bunlar (Hdp) Kongrelerinde Bile Ne Bayrağımızı Asmışlar Ne...
25 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bunlar (HDP) kongrelerinde bile ne bayrağımızı asmışlar ne İstiklal Marşımızı söylemişlerdir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
: "Bunlar (HDP
) kongrelerinde bile ne bayrağımızı asmışlar ne İstiklal Marşımızı söylemişlerdir. Bizim kültürümüzde, derneklerin, resmi kurumların bu tür şeylerinde İstiklal Marşı'nı okumak zillet midir? O şereftir. O şeref de şerefli olanlara yakışır. CHP
'nin bunlarla beraber olması zaten anlaşılır gibi değil. Hele hele İYİ Parti
'nin, Saadet Partisi
'nin bunlarla beraber böyle iş tutması, o da tabi izahı mümkün değildir."
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:23 Kaynak: AA
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