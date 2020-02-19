Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlar masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Bunlar ciddi manada perde arkasında Soroz türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı malum içerideydi. Bir manevrayla onu beraat ettirmeye kalktılar. Onlarla beraber başkaları da bunların içinde. Bütün bu olaylar boyunca 46 kamu binası ile 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılamaz hale getirildi. Vatandaşlarımıza ait 326 iş yeri 201 araç yağmalandı. 80 belediye otobüsü ve 85 otobüs durağı yakılmıştır. Tüm bu maddi zararların da ötesinde 697 güvenlik görevlimiz yaralanmış ve 1 polisimiz de şehit olmuştur. Gezi olayların doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolar iken dolaylı maliyeti ise yüzlerce milyar doları bulmuştur" dedi. - ANKARA