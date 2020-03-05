Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Buradan atacağımız adım alacağımız isabetli kararla bölgeyi de... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan atacağımız adım alacağımız isabetli kararla bölgeyi de...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan atacağımız adım alacağımız isabetli kararla bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:17 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan atacağımız adım alacağımız isabetli kararla bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır" dedi. - MOSKOVA
Son Dakika Putin, Erdoğan'ın gözlerinin içine bakarak söyledi: Suriye ordusu ağır kayıplar veriyor Putin'in gergin yüz ifadesi zirveye damga vurdu! İşte olayın perde arkası Erdoğan talimat vermişti: KKTC'ye yapılacak hastanenin detayları ortaya çıktı Moskova'daki tarihi İdlib zirvesinden ateşkes kararı çıktı! Bu gece yürürlüğe girecek