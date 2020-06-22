Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarıyla... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarıyla...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 01:15 Kaynak: AA
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