Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarıyla... - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı

Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede