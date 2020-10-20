Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye tebrik telefonu - Son Dakika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye tebrik telefonu
20.10.2020 14:14
Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Mustafa Destici'yi telefonla arayarak, tebrik etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Mustafa Destici'yi telefonla arayarak, tebrik etti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kutlayarak, kendisine başarı temennisinde bulunmuştur" denildi.
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