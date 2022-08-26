Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100'üncü yılında Büyük Taarruz'un kahramanlarını yad etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100'üncü yılında Büyük Taarruz'un kahramanlarını yad etti

26.08.2022 19:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100'üncü yılında Büyük Taarruz'un kahramanlarını yad etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde milli mücadelenin kahramanlarını yad etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde milli mücadelenin kahramanlarını yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100'üncü yılında Büyük Taarruz'un kahramanlarını yad etti - Son Dakika

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