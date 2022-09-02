İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSTANBUL 2023 SEÇİMLERİNİN DE LOKOMOTİFİ OLACAKTIR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edecek olanda yine biziz. İstanbul, kuruluşumuzdan bugüne tüm zaferlerimizin olduğu gibi 2023 seçimlerinin de Allah'ın izniyle lokomotifi olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde "Yüz yüze gönül gönüle İstanbul" temasıyla düzenlenen, 'AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, " Dün 2023 hedeflerimizi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılına adamıştık. Bugün 2053 vizyonumuzu İstanbul'un Fethi'nin 600'üncü yılına adıyoruz. Yarın evlatlarımız bir adım sonraki hedeflerini Malazgirt Zaferi'nin 1000'inci yıl dönümü olan 2071'e adayacaklar. İşte millet olmak budur, işte devlet olmak budur, işte büyük olmak, güçlü olmak, cihanşümul olmak budur. Uzunca bir süredir bizi işte bu ruhtan, bu maziden, bu şuurdan koparmak için çalıştılar. Dünyada ne kadar sapkın ideoloji varsa hepsini de getirip gençlerimize dayattılar. Bölgemizde ne kadar gerilim ve çatışma konusu varsa hepsini de getirip milletimize dayattılar. Herkes kalkınma, hak, özgürlük, büyüme, medeniyet yolunda ilerlerken bize hep bölünmeyi, parçalanmayı, küçülmeyi, geri kalmayı, vesayeti, darbeleri dayattılar. Maalesef bu sebeple, evet Milli Mücadele'mizi zafere ulaştırdık. Evet, yeni devletimizi kurduk. Evet, özgürlüğümüzü tekrar kazandık. Ama siyasi, ekonomik, askeri, sosyal olarak ulaşmamız gereken noktanın hep gerisinde kaldık, gerisinde bırakıldık. Ülkemizin ve milletimizin bu makus talihini yenmek için başlatılan girişimlerde kimi zaman idam sehpalarında, kimi zaman vesayetin oyunlarının dehlizlerinde akamete uğradık. AK Parti'nin ülkemize en büyük hizmeti işte bu makus talihi bir daha geri gelmemek üzere yenmiş olmasıdır. " dedi.

"YARININ DA PARTİSİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyoruz ki, AK Parti Türkiye'nin sadece dününün, sadece bugününün değil, yarının da partisidir. Türkiye'yi ve Türk milletini bugün sahip olduğu kalkınma ve demokrasi standartlarına biz çıkardık. Ülkemizin bugün karşı karşıya bulunduğu sıkıntıları çözecek birikime, dirayete, programa, kararlılığa yine biz sahibiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edecek olanda yine biziz. İstanbul, kuruluşumuzdan bugüne tüm zaferlerimizin olduğu gibi 2023 seçimlerinin de Allah'ın izniyle lokomotifi olacaktır. İl teşkilatımızın geçtiğimiz ay sonunda başlattığı 'Yüz yüze 100 gün' kampanyasını 2023 şahlanışının ilk işareti olarak görüyorum. Bu kampanyanın sevgili Orhan Gencebay'dan esinlenilerek hazırlanan şarkısında ne güzel ifade edilmiş.. Ben buradan isterseniz güfteyi okumayayım da tekrar besteyle bir dinleyelim. Milletle bir olunca, gönüller buluşunca, sevenler kavuşunca İstanbul gerçekten çok güzel. Orhan Gencebay üstadımıza şahsım, tüm dava arkadaşlarım adına çok çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"İNANCIMIZA, KÜLTÜRÜMÜZE, DEĞERLERİMİZE SIKI SIKIYA SARILMALIYIZ."Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü, " İslam dünyası ve Türkiye olarak merhamet ve ahlak üzerine kurulu medeniyetimizin liderliğini nerede kaybetmişsek orada arayacak, bulacak ve tekrar yükselteceğiz. Bir süredir dünyanın dört bir yanında Müslümanların üzerinde oyunlar oynanıyor. Irak'ı bu şekilde 2 milyon insanın kanı üzerinde böldüler. Tekrar bölünmenin eşiğine getirdiler. Suriye'yi bu şekilde 1 milyon insanın kanı üzerinde böldüler, parçaladılar, hala aynı oyunlara devam ediyorlar. Yemen'den Arakan'a, Türkistan'dan Balkanlar'a, Filistin'den Afganistan'a aynı amaçla farklı görünümlü oyunlar sahneleniyor. Ülkemizde de Sünni, Alevi, Türk, Kürt, ensar, muhacir kitlesi üzerinden benzer senaryolar sahnelenmeye çalışılıyor. Biz geçtiğimiz 20 yılda gerçekleştirdiğimiz sessiz devrimlerle inanç, köken, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin ülkedeki herkesin hak ve özgürlüklerini garanti altına alan bir demokratik hukuk devleti kurduk. Hamdolsun bugün 85 milyon vatandaşımızın her biri bu ülkenin birinci sınıf ferdidir. Ülkemizde yaşayan her birey tüm haklardan, özgürlüklerden, imkanlardan, fırsatlardan yararlanma imkanına sahiptir. Kardeşlerim eksiklerimiz yok mudur? Aksaklıklar yaşanmıyor mu? Elbette vardır. Ama bizim bu eksikleri tamamlama, bu aksaklıkları giderme irademiz hepsinden daha üstündür, daha güçlüdür. Buna rağmen her kesim gibi Alevi, Bektaşi kardeşlerimize yönelik tahrikler de eksik olmuyor. Muharrem ayı vesilesiyle önce Ankara'da Hüseyin Gazi Vakfı Dergahı'nda, ardından Hacı Bektaş'ta Hazreti Hünkar'ın huzurunda birlik, beraberlik, kardeşlik çağrılarımızı tekrarladık. Bu çağrılarda samimiyiz. 'Ali gibi yiğit, Zülfikar gibi kılıç olmaz' diyorsak, her türlü farklılığı bir kenara bırakarak inancımıza, kültürümüze, değerlerimize sıkı sıkıya sarılmalıyız. Ülkemizde tüm vatandaşlarımız gibi Alevi, Bektaşi kardeşlerimizin meselelerinin çoğunu biz çözdük. Kalanlarını da adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Yıllarca Alevi, Bektaşi kardeşlerimizi istismar ederek siyaset, sanat, ticaret yapan kimi isimlerin bu gelişmeler karşısında gerçek yüzlerini ortaya sermelerinden aslında memnuniyette duyuyoruz. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Kardeşlerim Allahsız Alevilik olmaz. Muhammedsiz Alevilik olmaz. Ali'siz Alevilik olmaz. Dinsiz, imansız, amelsiz, sadece ve sadece sapkın zevklerin üzerine bina edilmiş Alevilik de olmaz. Müslümanlık da olmaz, Türklük de olmaz, Kürtlük de olmaz, hatta insanlık da olmaz. Her kim aksini iddia ediyorsa, kim bilir hangi karanlık mihraktan besleniyor. Kim bilir hangi kirli hesapla hareket ediyordur. Kim bilir hangi yabancı istihbarat teşkilatına çalışıyor. Hadsiz ve hudutsuz bir şekilde yüce yaradana, Peygamber efendimize, manevi ve milli kırmızı çizgilerimize tecavüz eden herkes ayağını denk almalıdır."

"YÖNETİME GELMELERİ HALİNDE ÜLKEYİ NASIL BİR FELAKETE SÜRÜKLEYEBİLECEKLERİNİ DÜŞÜNMEK BİLE İSTEMİYORUZ"Eğer gençlik görmek istiyorsanız buyurun burada işte diyen Erdoğan, " Birileri çıkıyor diyor ki, 'yahu AK Parti'deki gençlik nerede?' İşte burada. Biz hiçbir zaman milletimizi seçimden seçime hatırlayan bir kadro olmadık. Bizim için seçim çalışması bir önceki seçim gününün ertesi sabahı başlar. Biliyorsunuz yeni yönetim sistemimizle birlikte genel seçimler cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği olarak iki ayaklı hale geldi. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının şahsım olduğunu aylar öncesinden Cumhur İttifakı olarak milletimizle paylaştık. Buna karşılık diğer ittifaklar ve partiler henüz herhangi bir Cumhurbaşkanı adayı telaffuz edemedi. Yaşanan kavganın gürültüsü, girilen hesapların tozu dumanı, yapılan pazarlıkların kiri pası her yerden hissediliyor, görülüyor. Milletin karşısına çıkartacak aday için bile bunca ayak oyunu, bunca dalavera, alavera, bunca kolpa işine girdiler. Allah muhafaza bunların yönetime gelmeleri halinde ülkeyi nasıl bir felakete sürükleyebileceklerini düşünmek bile istemiyoruz. Hadi cumhurbaşkanı adaylarını bir kenara bıraktık. Ülkenin ve milletin geleceğine dair herhangi bir vizyon, herhangi bir program, herhangi bir projeleri de yok. Biz 2023 hedefleri diyoruz. 2053 vizyonu diyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası diyoruz. Bunların her birinin altını nice programlarla, nice projelerle dolduruyoruz. Halbuki elimizde asırlık eser ve hizmetlerden oluşan 20 yıllık müktesebatımız var. 'Dört dönüm bostan, yan gel yat Osman', bu eser ve hizmet mirasının ekmeğini yemekle iktifa edebilirdik. Ama böyle bir tembellik, böyle bir gaflet, böyle bir aymazlık bize yakışmaz. Bunun için ülkemize eser ve hizmet kazandırma mücadelemizi yavaşlatmak bir yana, daha da hızlandırıyoruz. Elbette her gönülde bir aslan yatar. Kılıçdaroğlu'nun gönlündeki aslan kendini ilgilendirir. Topladığı altılı masanın etrafında oturanların her birinin ayrı ajandaya yazılı hesapları kendilerini ilgilendirir. Bu masanın altındaki PKK güdümündeki yedinci ortağın hesabı kendini ilgilendirir. Masanın gerisinde ellerini ovuşturarak bekleyen sekizinci ortak FETÖ'nün hesabı kendilerini ilgilendiriyor." ifadelerini kullandı.

"KENDİ GAYRETİMİZLE KAZANACAĞIZ"

Erdoğan," Masa projesinin kim olduklarını az çok herkesin tahmin edeceği, hatta alenen itiraf ettikleri üzre adresleri de belli olan asıl sahiplerinin hesapları da kendilerini ilgilendirir. Biz bunların hepsini takip ediyoruz. Ama hiçbirini kaale almıyoruz. AK Parti milletin kurduğu, iktidara getirdiği, verdiği destekle nice badireleri atlatmasını sağladığı, bunca eser ve hizmeti üretmesine fırsat verdiği bir partidir. AK Parti'yi güçlü kılan bu vasıflarına sahip çıktığımız müddetçe karşımızda kimin olduğu, önümüze hangi engelin konduğu çok önemli değildir. Netice itibariyle 2023 yılında seçimi kazanmakta kararlı mıyız? Kazanacaksak kimseden medet ummadan, kimseden inayet beklemeden kendi gayretimizle kazanacağız. ve şuna inanacağız, 'Bütün tuzakların üzerinde bir tuzak vardır, o da Rab'bimizin tuzağıdır.' Biz buna inandık ve bununla yola devam ediyoruz. Sandıktan yine birinci parti olarak çıkacaksak bunu milletimizle olan muhabbetimizi daha da güçlendirerek gerçekleştireceğiz. İstanbul il başkanlığımızın sürdürdüğü yüz yüze 100 bin projesinin bu minvalde atılmış çok kıymetli bir adım olarak görüyorum. Sizlerden vitesi biraz daha yükseltmenizi, her gününüzü, her anınızı 2023'e odaklı bir şekilde, en güzel şekilde değerlendirmenizi istiyorum. İstanbul'un toplamda 98 milletvekili var. Gençler, İstanbul'un 98 milletvekili var. AK Parti olarak biz bunun 43'ünü aldık. CHP 28'ini aldı. İP 8'ini aldı. MHP 7'sini aldı. HDP 12'sini aldı. Şimdi bize bu rakam yetmez. Allah'ın izniyle sandıkları öyle bir patlatalım, öyle bir patlatalım ki inşallah İstanbul'da evet yarıdan fazlasını biz almakta kararlı mıyız? İnşallah bu kadro bunu başarmaya muktedirdir. Yarın Teknofest için Samsun'dayım. İnşallah ve Samsun teşkilatımız çok gür, çok çok hareketli, canlı her gün Teknofest'te 150 bin insan geliyor. Şimdi yarın oradayız ve Samsun'dan sesleneceğiz. Ülkemiz ve milletimiz adına yürüttüğümüz mücadelede sizlere Mevla'dan başarılar diliyorum." diyerek sözlerini noktaladı.