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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Büyümede salgın öncesi dönemin bile üzerine çıktık - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Büyümede salgın öncesi dönemin bile üzerine çıktık

14.09.2021 14:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçilerle bir araya geldi. Türkiye'de makroekonomide dengelerin tekrar yerine oturmaya başladığını, göstergelerin, ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ettiğini söyledi. Erdoğan ayrıca, "Son dönemde sanayi üretiminde, ihracatta, istihdamda, büyümede hızlı bir yükselişle salgın öncesi dönemin bile üzerine çıktık. Aynı şekilde turizm başta olmak üzere hizmetler sektöründe süratli bir toparlanma yaşanıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (Türk-İş) bağlı işçilerle bir araya geldi. Buradaki konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, farklı sektörlerde alınlarının teriyle ekmeklerini kazanan işçilerle, bu gazi mekanda, milletin evinde bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"İMKAN-MÜMKÜN ARASINDA DENGE KURMAK MECBURİYETİNDEYİZ"

Bu buluşmaya vesile olan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Gösterdiğiniz kadirşinaslık, ahde vefa, gönüllerinizden kopup gelen şu sevgi için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Hayata İETT'de işçi olarak başlamış, daha sonra kendi işini kurmuş, siyasetin her kademesinde bulunmuş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı makamlarına gelmiş bir kardeşinizim. Emeğiyle, alın teriyle, beden gücüyle çalışmanın hem yorgunluğunu hem de bu şekilde evine helal rızık götürmenin verdiği manevi hazzı çok iyi biliyoruz. Çalışmak kadar, emeğinin karşılığını hakkıyla almanın ne kadar önemli olduğunun da gayet önemle farkındayız. Belediye Başkanlığı döneminden, sorumluluğunu üstlendiğimiz her yerde ve her makamda çalışanların haklarının teslimi için gayret gösterdik. Gerektiğinde bütçe imkanlarını zorlama, gerektiğinde başka kalemlerden fedakarlık yapma pahasına tercihimizi hep çalışanların emeklerinin karşılığını verme istikametinde kullandık. Tabii ki sonuçta imkan-mümkün arasında bir denge kurmak mecburiyetinde kalıyoruz."

Bununla birlikte, Türkiye'nin potansiyeline, milletin çalışkanlığına ve üretkenliğine güvenerek çıtayı sürekli daha yükseğe çıkardıklarını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin son 19 yılda istihdam sayısını 9,5 milyon artırırken, çalışanların gelir seviyesini de kat ve kat yükseltmiş bir ülke olduğu gerçeğinin asla unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞINDAKİ ARTIŞI ÖRNEK VERDİ

Milli gelirin Türk lirası olarak yaklaşık 11 kat yükselirken, asgari ücretin 16 kata yakın artmasının bunun en somut örneklerinden biri olduğuna işaret eden Erdoğan, "Aynı fevkalade yükselişi emekli maaşlarında da görmek mümkündür. Öyle ki 27 kat artan emekli maaşları vardır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar yaptıkları tüm toplu sözleşme görüşmelerinde hep çalışanların gelirlerini ve refahlarını yükseltecek formüller üzerinde durduklarını belirterek, kamu işçilerinin ücretlerindeki artışların, özel sektörü de benzer yönde hareket etmeye yönelttiği için burada çıkan rakamların kısa sürede tüm çalışanlara şamil olduğunu söyledi.

"SALGIN ÖNCESİ DÖNEMİN ÜZERİNE ÇIKTIK"

"Biz, hep ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle insanımızın hayat kalitesini, gelirlerini yükselterek de refah seviyesini artırmak için mücadele ettik." diyen Erdoğan, milletle birlikte ilan ettikleri 2023 hedeflerinde Türkiye'yi her alanda olduğu gibi çalışanların gelir seviyeleri konusunda da en üst sıralara çıkarmayı planladıklarını dile getirdi.

Son yıllarda ardı ardına yaşanan darbe girişimleri, ekonomik saldırılar, salgın musibeti ve afetler sebebiyle biraz gecikme yaşanmış olsa da bu hedefe sıkı sıkıya bağlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Son dönemde sanayi üretiminde, ihracatta, istihdamda, büyümede hızlı bir yükselişle salgın öncesi dönemin bile üzerine çıktık. Aynı şekilde turizm başta olmak üzere hizmetler sektöründe süratli bir toparlanma yaşanıyor. Makroekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı. Göstergeler, ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor. Tüm bu olumlu gelişmeler, hem işçilerimizin hem memurlarımızın toplu sözleşmelerinde oldukça tatminkar artışlar yapmaya kavuşma imkanı sağladı. Mesela geçtiğimiz ay imzalanan Kamu İşçileri Toplu Sözleşme İş Sözleşmesiyle 700 bin kamu işçimizin ücretlerinde çok ciddi iyileştirmeler yaptık. Bu kapsamda asgari ücret ile 4 bin lira arasında ücret alan işçilerimize seyyanen 500 lira zam yaptık. Böylece 4 bin liraya kadar olan işçilerimizin ücretlerinde yüzde 34, tüm işçilerimizin ücretlerinde ortalama yüzde 25 artış gerçekleşti. Sosyal yardımlar, ilave tediye ikramiyeleri gibi ödemelerle aylık giyinik ücret tutarı 9 bin lirayı aşmıştır."

"TÜRKİYE BÜYÜDÜKÇE REFAH SEVİYESİ ARTACAK"

Memurların maaşlarında da benzer şekilde en düşük ücretlerde yüzde 31'i geçen oranlarda artış yapıldığını belirten Erdoğan, bir süre önce emeklilerin bayram ikramiyelerinde de artışa gittiklerini anımsattı.

Bu şekilde çalışanların gelirlerini artırırken, esnafından sanayicisine her kesimi gözeten uygulamalar geliştirdiklerini, kapsamlı sosyal destek programlarıyla her vatandaşı koruyup kolladıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Eğer bu ülkenin kazancından 84 milyonun tamamının faydalanmasını temin etmeyeceksek, bunca gayrete, bunca mücadeleye, bunca kavgaya ne gerek var? Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz derken, bunu sadece şu veya bu kesim için değil, işçisinden memuruna, esnafından emeklisine herkes için söylüyoruz. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe her bir vatandaşımızın da refah seviyesi artacaktır. Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür. Biz, millet olarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımız müddetçe, bu hedefe ulaşmamıza kimse engel olamaz. Ülkemizin siyasetten ekonomiye, savunmadan altyapıya her alanda kat ettiği mesafeyi görenlerin panikleri doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor. İnşallah hem asırlık kayıplarımızı telafi ettiğimiz hem de aydınlık geleceğimize güvenle baktığımız bir dönemin eşiğindeyiz. Sembolü 2023 hedeflerimiz olan bu süreci istikrar ve güven iklimini koruyarak devam ettirdiğimizde evlatlarımıza hepimizin hayali olan bir ülke bırakacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Büyümede salgın öncesi dönemin bile üzerine çıktık

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Turizm, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Büyümede salgın öncesi dönemin bile üzerine çıktık - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Büyümede salgın öncesi dönemin bile üzerine çıktık - Son Dakika
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