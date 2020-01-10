Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde Azize Acar isimli vatandaşın cenaze namazına... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde Azize Acar isimli vatandaşın cenaze namazına...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde Azize Acar isimli vatandaşın cenaze namazına katıldı. Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:33 Kaynak: İHA
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