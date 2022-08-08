GÜNDEM / 8 Ağustos 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 8 Ağustos 2022

08.08.2022 09:03
GÜNDEM / 8 Ağustos 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın katılımcısı büyükelçilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın katılımcısı büyükelçilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek. Yemeğe TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cem Vakfı Muharrem İftarı'na katılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Aşura Matem Merasimi" ile Lalezar Tesisleri'ndeki Balkan Türkleri Dernekleri Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/Edirne/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenecek Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısı ile Şehit İlhami Özenç Ortaokulu'nun açılışına katılacak.

(Ankara/10.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Roket Yarışması'na iştirak edecek.

(Aksaray/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, DHMİ-İGA-THY Birlikte Karar Alma Projesi Mutabakat Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 13. Büyükelçiler Konferansı başlıyor

Dışişleri Şehitliği ve Anıtkabir ziyaretlerinin ardından başlayacak konferansın açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yapacak.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov büyükelçilere hitap edecek.

(Ankara/10.30/16.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftası Medipol Başakşehir- Kasımpaşa, Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor ve MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.15/21.45/Ankara/21.45) (Fotoğraflı)

2- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm, futbol ve voleybolda mücadele başlayacak.

(Konya) (Fotoğraflı)

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YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, provokasyonların hedefinde olan Ankara'daki cemevini ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, provokasyonların hedefinde olan Ankara'daki cemevini ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, cemevini ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, cemevini ziyaret edecek
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Şentop, Çankaya Köşkü, Yenibosna, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 8 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM / 8 Ağustos 2022 - Son Dakika
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