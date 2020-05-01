Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlık çalışanı ve... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlık çalışanı ve...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlık çalışanı ve hastalarla video konferans yöntemi ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 04:12 Kaynak: İHA
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