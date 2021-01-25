Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır" - Son Dakika

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP'nin genel başkanı kadar karikatür bir durum sergilememiştir. CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır. CHP, kendi hükmü şahsiyeti bakımından hangi politikayı üretiyor. CHP'nin ifade ettiği bir görev var. Bu görevi bir teraziye benzetebiliriz. Terazinin bir tarafından HDP var bir tarafında İYİ parti var. CHP'ye verilen vazife bu ittifakı dengede tutmak" dedi.

(İHA)