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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Kaset kumpasıyla...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Kaset kumpasıyla geldiği için kalmanın çaresini de aynı yolla arıyor" dedi. Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:50 Kaynak: İHA
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