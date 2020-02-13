Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:46 Kaynak: İHA
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası CHP'li İnce, Kılıçdaroğlu ile görüştü CHP'de CNN Türk boykotunu delen Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek disipline sevk edildi 5 yıl sonra bir ilk! Meral Akşener ve Devlet Bahçeli, tokalaştı