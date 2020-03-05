Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç aleyhine 1 milyon liralık... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç aleyhine 1 milyon liralık...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:24 Kaynak: AA
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