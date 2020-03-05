Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat...

14 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Engin Özkoç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:17 Kaynak: İHA
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