Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat...
14 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:17 Kaynak: İHA
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