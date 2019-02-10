Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Chp'nin Çevreyle İlgisi Yok. Çevreci Biziz. CHP'yi 3 'Ç' ile...

IHAAW151534-SIY/10-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin çevreyle ilgisi yok. Çevreci biziz. CHP'yi 3 'Ç' ile tarif edeceksiniz.

IHAAW151534-SIY/10-02-2019



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin çevreyle ilgisi yok. Çevreci biziz. CHP'yi 3 'Ç' ile tarif edeceksiniz. 'Çöp, çamur ve çukur' ile tarif edeceksiniz. İstanbul'u bu kardeşinize teslim ettiğinizde çöp dağları vardı. Çizmelerle seçim kampanyası yaptık" dedi. 10.02.2019 15: 15: 34 TSI

NNNN - İSTANBUL

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan, AKM'nin Açılış Tarihiyle İlgili Canlı Yayında Oylama Yaptı

Çipras'tan Erdoğan Açıklaması: Kıbrıs'ın Kaynaklarının Bütün Kıbrıslılara Ait Olduğunu Söyledim

CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Aday Tanıtım Toplantısında Sahneye Çıkmadı

Önceki Seçimde Kahve Dağıtan AK Parti, 31 Mart İçin Çay Dağıtacak