Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Chp'nin Çevreyle İlgisi Yok. Çevreci Biziz. CHP'yi 3 'Ç' ile...
8 dakika önce
IHAAW151534-SIY/10-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin çevreyle ilgisi yok. Çevreci biziz. CHP'yi 3 'Ç' ile tarif edeceksiniz.
IHAAW151534-SIY/10-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin çevreyle ilgisi yok. Çevreci biziz. CHP'yi 3 'Ç' ile tarif edeceksiniz. 'Çöp, çamur ve çukur' ile tarif edeceksiniz. İstanbul'u bu kardeşinize teslim ettiğinizde çöp dağları vardı. Çizmelerle seçim kampanyası yaptık" dedi. 10.02.2019 15: 15: 34 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:23 Kaynak: İHA
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