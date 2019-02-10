Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Chp'nin Çevreyle İlgisi Yok. Çevreci Biziz. CHP'yi 3 'Ç' ile...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Chp'nin Çevreyle İlgisi Yok. Çevreci Biziz. CHP'yi 3 'Ç' ile...

8 dakika önce

IHAAW151534-SIY/10-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin çevreyle ilgisi yok. Çevreci biziz. CHP'yi 3 'Ç' ile tarif edeceksiniz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW151534-SIY/10-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin çevreyle ilgisi yok. Çevreci biziz. CHP'yi 3 'Ç' ile tarif edeceksiniz. 'Çöp, çamur ve çukur' ile tarif edeceksiniz. İstanbul'u bu kardeşinize teslim ettiğinizde çöp dağları vardı. Çizmelerle seçim kampanyası yaptık" dedi. 10.02.2019 15: 15: 34 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:23 Kaynak: İHA

İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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