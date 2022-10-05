Recep Tayyip Erdoğan: Olacağı Buydu Zaten - Son Dakika
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Recep Tayyip Erdoğan: Olacağı Buydu Zaten

05.10.2022 14:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin başörtüsü teklifinae karşı getirdiği “anayasa değişikliği yapalım” öneresine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den gelen, "Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak” yanıtını eleştirdi. Erdoğan, “Olacağı buydu zaten. Dürüst değil bunlar. Bunlar böyle bir yasal düzenleme ile kendilerine göre istedikleri gibi. Bu işi zaten yasal düzenlemeye filan gerek yok çünkü şu anda zaten yasal teminat altında” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin başörtüsü teklifinae karşı getirdiği "anayasa değişikliği yapalım" öneresine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den gelen, "Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak" yanıtını eleştirdi. Erdoğan, "Olacağı buydu zaten. Dürüst değil bunlar. Bunlar böyle bir yasal düzenleme ile kendilerine göre istedikleri gibi. Bu işi zaten yasal düzenlemeye filan gerek yok çünkü şu anda zaten yasal teminat altında" dedi.

Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de grup toplantısının ardından gazetecilerin Özgür Özel ile ilgili sorusunu yanıtladı. Erdoğan, Özgür Özel'in sosyal medyada yaptığı "Meclis'e sunduğumuz kanun teklifimiz AKP'de rahatsızlık yarattı. Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak" paylaşımının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Olacağı buydu zaten. Dürüst değil bunlar. Bunlar böyle bir yasal düzenleme ile kendilerine göre istedikleri gibi. Bu işi zaten yasal düzenlemeye filan gerek yok çünkü şu anda zaten yasal teminat altında. Eğer sen dürüstsen, samimiysen gel bu işi anayasa teminatı altına alalım. Kaldı ki Anayasa'mızda da bunu geniş manada teminat altına alan maddeler var. Ama bunu hak ve özgürlükler çerçevesi içerisinde açık, samimi başörtüsü konusunu oraya oturtalım."

"BEN ŞU ANDA ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU ÜYELERİMİ ÇALIŞTIRIYORUM"

"Dar kapsamlı bir anayasa teklifinden mi söz ediyoruz" sorusu üzerine ise Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkenin tüm kurumlarında, her şeyinde bu işi en geniş anlamda yer alacak şekilde, ben şu anda Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerimi çalıştırıyorum. Bu teklifimizi biz Meclis'e getireceğiz. Biz Meclis'e getirdikten sonra o ne yapacak, desteklemeyecek. Ne kadar samimi olduğu, her zaman olduğu gibi tekrar meydana çıkacak."

Erdoğan, seçim günü için 14 Mayıs 2023 tarihinin konuşulduğuna ilişkin soruya ise "Karıştırma" diye yanıt verdi.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Recep Tayyip Erdoğan: Olacağı Buydu Zaten - Son Dakika

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