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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a, Libya ile ilgili...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a, Libya ile ilgili gösterdiği devlet adamlığı tavrı için teşekkür ederim" dedi. Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:17 Kaynak: İHA
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