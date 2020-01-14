Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a, Libya ile ilgili... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a, Libya ile ilgili... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a, Libya ile ilgili...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a, Libya ile ilgili gösterdiği devlet adamlığı tavrı için teşekkür ederim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a, Libya ile ilgili gösterdiği devlet adamlığı tavrı için teşekkür ederim" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:17 Kaynak: İHA
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