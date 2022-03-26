Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilerle bir araya geldi

26.03.2022 21:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokat'ta çiftçilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokat'ta çiftçilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokat'ta yeni Tokat Havalimanı başta olmak üzere yapımı tamamlanın tesislerin gerçekleştirilen toplu açılış töreni sonrası, Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde çiftçiler ile bir araya geldi. Yaklaşık 1.5 saat süren buluşmada çiftçilere hitap eden Erdoğan, çiftçilerin sorularını da yanıtladı.

(Nurhan İçmez/İHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilerle bir araya geldi

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Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Havalimanı, cumhurbaşkanı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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