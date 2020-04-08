Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, korona virüs (Covid-19) ile mücadelede iş birliği ve ikili ilişkiler ele alındı. - İSTANBUL