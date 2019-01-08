Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çok Yakında Suriye Topraklarındaki Terör Örgütlerini Etkisiz...
1 saat önce
IHAAW124801-SIY/08-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çok yakında Suriye topraklarındaki terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz" dedi.
IHAAW124801-SIY/08-01-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çok yakında Suriye topraklarındaki terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz" dedi. 08.01.2019 12: 48: 01 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:53 Kaynak: İHA
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