Erdoğan: "Avrupalılar 'Kışı Nasıl Geçireceğiz' Diye Düşünürken, Şimdiden Enerji Arz Güvenliğimizi Garantiye Alacak Stratejik Çalışmalar Yürütüyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da; "Avrupalılar 'Kışı nasıl geçireceğiz' diye kara kara düşünürken, biz şimdiden enerji arz güvenliğimizi garantiye alacak stratejik çalışmalar yürütüyoruz. Hayata geçirdiğimiz boru hattı projeleriyle ülkemizi Doğu ile Batı arasında en önemli enerji köprülerinden birine dönüştürdük. Doğal gazı çıkarmaya başladığımız andan itibaren, unutmayın bu ülke bambaşka bir ülke olacak. Çok daha güçlü olacak ve halkımızın buna yansıması da şüphesiz ki farklı olacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan şöyle konuştu:

"BİRİLERİ MASA KURUP, SABAH AKŞAM İFTİRA ÜRETİRKEN, BİZ MİLLETİMİZİN DERTLERİNE DERMAN ÜRETİYORUZ"

"Kapalı otel salonlarını dahi dolduramayanlar, meydanlardan sokaklara taşan şu sevgi selini hafife alacaklar. Varsın onlar bizim nasıl bir millet aşkı, nasıl bir memleket sevdası içinde olduğumuzu anlayamasınlar. Varsın onlar bizim bu yola, başımızı, canımızı, yüreğimizi koyduğumuzu idrak edemesinler.

Şimdi şurada bir poster görüyorum. 'Altılı masa menüsü' diyorlar. Herhalde siz bu menüyü görmüşsünüzdür. Ne var bu menüde? Yalan çorbası var, koltuk kebabı var, kandil dolması var, laf salatası var, Washington portakalı var. Yine çok enteresan, 'Leblebi koydum tasa, doldurdum basa basa, ağzınızla kuş tutsanız, size oy yok 6'lı masa.' Burası yiğidin harman olduğu yer, kolay değil.

Birileri masa kurup, sabah akşam iftira üretirken, biz eser üretiyor, hizmet üretiyor, milletimizin dertlerine derman üretiyoruz. Birileri sahte gündemlerin peşinde ömür tüketirken biz Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri yapmanın mücadelesini veriyoruz. Yeri geliyor, Ukrayna'dayız. Yeri geliyor Rusya'dayız. Niye? Çünkü biz Türkiye'yiz. Sınırlarımızı içinde terör örgütlerine nefes aldırmadığımız gibi, sınırlarımız dışında da terör bataklığını kurutmak için teröristlerin tepelerine biniyoruz.

"DOĞAL GAZI ÇIKARMAYA BAŞLADIĞIMIZ ANDAN İTİBAREN BU ÜLKE ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLACAK"

Avrupalılar 'Kışı nasıl geçireceğiz' diye kara kara düşünürken, biz şimdiden enerji arz güvenliğimizi garantiye alacak stratejik çalışmalar yürütüyoruz. Hayata geçirdiğimiz boru hattı projeleriyle ülkemizi Doğu ile Batı arasında en önemli enerji köprülerinden birine dönüştürdük. Daha önce kiralama veya benzeri yöntemlerle gerçekleştirdiğimiz arama sondaj faaliyetlerini artık kendi gemilerimizle icra ediyoruz.

Doğal gazı çıkarmaya başladığımız andan itibaren, unutmayın bu ülke bambaşka bir ülke olacak. Çok daha güçlü olacak ve halkımızın buna yansıması da şüphesiz ki farklı olacak.

"40 ÇEŞİT ÜRÜNDE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE CİDDİ MANADA İNDİRİME GİDİYORUZ"

İnsanlık son asrın en ağır ekonomik fırtınalarından birini yaşıyor. CHP ve maşa arkadaşları, sabah akşam birbirlerine laf yetiştiriyor. Boşuna uğraşmayın. Koyun ve kuzuda yüzde 25 indirim yaptık. Pazartesi'den itibaren büyükbaşta da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi manada indirime gidiyoruz. Tarım Kredi Kooperatiflerinden alışverişlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Şekerinden pirincinden kadar, zeytinyağına, ayçiçeği yağına aklınıza ne gelirse, 20 çeşit tarım kredi kooperatifinden bunları alabilirsiniz. Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak. Artık CHP ve şürekası bırakın ortaya fikir sunmayı, Türkiye'nin kazanımlarını engellemeyi, bundan sonra arkadan nal toplayacaklar. Zaten yaptıkları bir şey yok, ortaya koydukları bir eser yok. Sadece laf, laf, laf, sadece iftira, iftira, iftira. Hepsini aşacağız.

"KASETLE GENEL BAŞKAN OLUNAN BİR PARTİNİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARINI NEYE GÖRE BELİRLEDİĞİNİ BİZZAT KENDİLERİ TARAFINDAN İKRAR EDİLMEYE BAŞLANDI"

Bu arada, Türkiye'nin çıkarlarını gözetmekten başka bu iktidarın bir derdi yok. Ama CHP'nin belediyeleri yolsuzluklar, hırsızlık, ahlaksızlık vakaları almış başını gidiyor. Zaten Bay Kemal, Sayın Baykal'ı bir gece kasetle devirerek gelmedi mi? Böyle bu. Bunun mesleği bu. Şimdiyse o oturduğu koltuktan tabii ki kalkamıyor. Kasetle genel başkan olunan bir partinin milletvekili adaylarını hangi kritere göre belirlediğini bizzat kendileri tarafından ikrar edilmeye başlandı. Hizmetleri ve eserleriyle konuşulmak yerine, skandallarıyla ülkenin gündemini meşgul ediyorlar.

Bay Kemal'in Sosyal Sigortalar Kurumu'nun başındayken hastanelerimizi ne hale getirdiğini biliyorsunuz değil mi? Öyleyse biz şuna bakacağız: memleket işi, gönül işi. Şimdi artık bunlar, bu tür adımları da atacak durumda değiller. Gittikleri her yerde yalan, yanlış bütün ellerinde olan büyükşehirlerde attıkları doğru dürüst bir adım yok. Geçen yıl çıkmış kürsüde, işsizlikle ilgili bir iddia ortaya atıyor. Ancak iddiasını ispat edecek rakamları dahi bulup söyleyemiyor.

Sıcak bahar aylarında elektriği kafaya takmış, faturasını ödeyemediği için kendini günlerce karanlığa mahküm etmişti. Güya vatandaş ziyaretleri adı altında milleti kandırmaya çalışmıştı. Şimdi anlıyoruz ki sadece milleti değil, evlerine misafir oldukları kişileri de aldatmışlar. Çeşitli vaatlerde bulunup vatandaşa alçakça yalan söyleyerek ve söyleterek utanmadan sıkılmadan insanımızı siyasi şovlarına alet etmişler. Kim var bunların yanında? PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP. Kim var, İP. Kim var, kendisi ve yanında bir de ufak tefek birileri daha var.

İç Anadolu'ya gelince Kandil'i yerle bir etmekten bahseden Bay Kemal, Ankara'ya dönünce, Kandil'in siyasi uzantıları karşısında kağıttan kaplana dönüşüyor. Bay kemal unutma, bu terör örgütlerinden sana yar olmaz.

Bay Kemal ve arkadaşlarının bu durumunu gördükçe, CHP'ye oy veren vatandaşlarım adına gerçekten çok üzülüyorum. Polisimize, askerimize el kaldıranların yanında yer alanlardan bir şey olmaz. Kaldı ki, bu CHP teröristlerle mücadelede Parlamento'da ret oyu veren değil miydi? Bu kadar kıvırmayı bırakın."