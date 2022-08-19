Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun , İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı - Son Dakika

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