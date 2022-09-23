Burada cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun , AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı - Son Dakika

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