Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

23.09.2022 14:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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