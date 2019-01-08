Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı 31 Mart Akşamı Zaferle Bu Yoldan Çıkacaktır.
2 saat önce
IHAAW121535-SIY/08-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur ittifakı 31 Mart akşamı zaferle bu yoldan çıkacaktır.
IHAAW121535-SIY/08-01-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur ittifakı 31 Mart akşamı zaferle bu yoldan çıkacaktır. Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle 'zillet' benim ifademle 'illet ittifakı'na karşı zaferimizi ilan edeceğiz" dedi. 08.01.2019 12: 15: 35 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:21 Kaynak: İHA
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