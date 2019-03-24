Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi'ne 1 Milyon 600 Bin Kişinin...
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IHAAW160511-SIY/24-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 600 bin kişinin katıldığı bilgisini aldık.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:11 Kaynak: İHA
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