Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi'ne 1 Milyon 600 Bin Kişinin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi'ne 1 Milyon 600 Bin Kişinin...

1 saat önce

IHAAW160511-SIY/24-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 600 bin kişinin katıldığı bilgisini aldık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
IHAAW160511-SIY/24-03-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 600 bin kişinin katıldığı bilgisini aldık." 24.03.2019 16: 05: 11 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:11 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Politika
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