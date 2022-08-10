GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'u resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Pahor onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Edi Rama, Güncel, Son Dakika

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