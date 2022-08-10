GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİNE

10.08.2022 07:50
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'u resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Pahor onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/12.00/17.00/17.15/18.15/19.00/19.30)

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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Edi Rama, Güncel, Son Dakika

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