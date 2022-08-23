GÜNDEM / 23 Ağustos 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 23 Ağustos 2022

23.08.2022 09:04
GÜNDEM / 23 Ağustos 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve ortak basın toplantısının ardından resmi akşam yemeği verecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve ortak basın toplantısının ardından resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/17.00/17.15/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretinde bulunacak, partisinin grup toplantısına katılacak, muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluşacak.

(Niğde/11.00/11.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın Adalet Sarayı Açılış Töreni'ne katılacak, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bartın/11.00/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aydıncık Köy Yaşam Merkezi kursiyerlerinin sertifika ve kovan dağıtım törenine katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Umman Enerji ve Madenler Bakanı Salim Al Aufi ile görüşecek.

(Umman) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti teşkilat ve meclis üyeleriyle kahvaltı programına katılacak ve Gümüşdere köy kahvesinde çiftçilerle bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

(Tiflis) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu rövanşında çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve bordo-mavili futbolcu Abdülkadir Ömür karşılaşmaya ilişkin düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını yapacak.

(Trabzon/17.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup ve bir futbolcu, basın toplantısında soruları cevaplayacak, takım son antrenmanına çıkacak.

(Trabzon/18.45/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek. İdman öncesinde yeni transferlerden Dries Mertens basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(İstanbul/10.15/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Basketbol Federasyonu ile akaryakıt şirketi TotalEnergies Türkiye arasındaki sponsorluk imza töreni Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başlayacak.

5- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turu rövanş maçları 1 karşılaşmayla başlayacak.

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YORUMLAR
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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Mahmud Abbas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 23 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM / 23 Ağustos 2022 - Son Dakika
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