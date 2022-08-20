Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz milletimizin sadece hizmetkarı değil umuduyuz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz milletimizin sadece hizmetkarı değil umuduyuz"

20.08.2022 18:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz milletimizin sadece hizmetkarı değil umuduyuz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. (2)

"Biz milletimizin sadece hizmetkarı değil, umuduyuz. Biz ülkemizin ve milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye talibiz. Bunun için gereken programları çalışan, projeleri hazırlayan sadece biz varız"

"Karşımızdakiler milletimize geleceği değil sadece geçmişi yani eski Türkiye'yi vadediyorlar"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Emeklerimizin ve fedakarlıklarımızın karşılığını hep birlikte alacağımız bir döneme giriyoruz' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Emeklerimizin ve fedakarlıklarımızın karşılığını hep birlikte alacağımız bir döneme giriyoruz' GÜNDEM / 20 Ağustos 2022 GÜNDEM / 20 Ağustos 2022
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz milletimizin sadece hizmetkarı değil umuduyuz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz milletimizin sadece hizmetkarı değil umuduyuz" - Son Dakika
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