Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tanıtım töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle, iş yerlerini 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vade ile emekçilere ve genç girişimcilere sunacaklarını bildirdi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuşan Erdoğan, şu anda 12 ilde, 3 bin 930'u tamamlanmış, toplam 10 bini aşan sanayi tipi iş yeri projesi yürüttüklerini söyledi.

Kampanyanın ilk etabı kapsamında, 10 bin yeni iş yerini daha küçük ve orta ölçekli sanayicilerin hizmetine sunacaklarını belirten Erdoğan, inşa edecekleri iş yerlerinin, ülkenin yatırımına, üretimine, sanayisine ve istihdamına hatırı sayılır bir katkı sağlayacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlarca farklı sektöre yayılan tamir ve imalat kollarında yoğunlaşan küçük işletmelere hitap eden sanayi tipi iş yerlerimiz, 100 bine yakın ek istihdam sağlayacaktır. Bu iş yerlerini, 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle 120 ay vade ile emekçi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız. Tüm bu yatırımların daha ilk çivileri çakılır çakılmaz sanayi çarkları hızlanmaya, ekonomimiz güçlenmeye ve 200 bin yeni istihdamla iş gücümüz kazanmaya başlayacaktır. İlk evim, ilk iş yerim projesinin 81 ilimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Erdoğan, dünyada sosyal konut, devlet ve yardım uygulamalarının, ekonomik daralma nedeniyle geri plana atıldığı bir dönemden geçildiğini, özellikle sosyal konut projelerinin, inşaat malzemelerinin maliyetlerindeki aşırı artışlar sebebiyle tamamen durduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ise çağın her ihtiyacı gibi konut arzında yaşanan daralmaya karşı da çözümü yerli ve milli imkanlarla arıyor, buluyor ve hayata geçiriyoruz. Esasen eskiden beri toplu konut projelerimiz Anayasamızda yer alan sosyal devlet ilkesini en ileri ve etkin düzeyde hayata geçirdiğimiz alanlardan biridir. Türkiye'nin son dönemde yaşadığı makro ekonomik büyümeye, ihracatta ve üretimde gösterdiği performansa bağlı, ekonomik atılımının en somut örneklerinden biri de işte bu konut kampanyasıdır." diye konuştu.

Dünyada hiçbir ülkenin, maliyet ve süre olarak cesaret edemediği bir projeyle, milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapmakta kararlı olduklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Konut üretimindeki hızımızdan ve iş kalitemizden yararlanmak isteyen Avrupa'daki, Asya'daki ve Afrika'daki tecrübemizden istifade etmek isteyen onlarca ülke var. Biz bu alandaki birikimimizi öncelikle vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz. Bu tablo, bir güç meselesi olmanın ötesinde, her şart altında millete hizmet için çalışma, üretme ve mücadele etme anlayışının tabii bir sonucudur. Devlet milletine hizmet için çalıştıkça, millet de devletine daha sıkı sarılmak da daha çok itimat etmektedir. 15 Temmuz gecesi yaşananlar bu hakikatin en çarpıcı ifadesidir."

Hükümetleri döneminde, hayata geçirdikleri demokrasi ve kalkınma devrimleriyle milletle devleti, geçmişte hiç olmadığı kadar bütünleştirdiklerini, birleştirdiklerini ve güçlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Konut projelerimizi de bu anlayışla yürütüyoruz. Ailelerimizin, konutlarıyla sosyal ve kültürel imkanlarıyla ne kadar iyi, ne kadar düzenli yerleşim yerlerinde yaşarlarsa hem kendi bireyleri arasında hem çevreleriyle o kadar sağlıklı ilişkiler içinde olacaklarına inanıyoruz." dedi.

"Türkiye'yi örnek bir ülke haline getirmenin gayreti içerisindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Esenyurt'taki konut dağıtım projesine ilişkin de "Zemin artı 3 zemin artı 4. Orada vatandaşlarımızın mutluluğunu gördüm. Esenyurt malum geçmişi itibarıyla gecekonduların yaygın olduğu bir yer ama orada kentsel dönüşüm projesiyle çok ciddi bir adım attık, atıyoruz ve bütün bunlarla beraber şehirlerimize yakışan bir yapılaşmayı yaparak Türkiye'yi örnek bir ülke haline getirmenin gayreti içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, deprem konutlarına ilişkin de şunları söyledi:

"İzmir'de yaşanan deprem ve hemen depremden sonra o bölgeyi nasıl değiştirdiğimizi, nasıl dönüştürdüğümüzü konut teslim töreninde tüm İzmirlilere ekranları başında izleyen tüm milletimize gösterdik. Aynı şey Malatya'da, Elazığ'da ve Erzincan'da tüm buralarda da gösterdik. Yangınlar oldu, Antalya-Muğla bütün buralarda süratle inşaatların yapımını gerçekleştirdiğimiz gibi gelip, 'Başkanım hepsi iyi güzel de benim traktörüm gitti benim halim ne olacak, benim ekmek teknem oydu' diyen çiftçi kardeşime dedim ki 'Bir hafta içinde traktörün sana gelecek.' Biz bir haftayı bulmadan traktörünü o çiftçi kardeşimin kendisine ve onun gibi çevredeki bütün çiftçilere traktörlerini ulaştırdık."

"Yurtlarımız henüz dolmuş değil"

Projenin tamamı, 500 bin konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri bittiğinde, 3 milyon 750 bin kişiyi daha güvenli yaşam alanlarına kavuşturmuş olacaklarını aktaran Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin sevincini milletimizle yaşarken, ülkenin her kazancına, her sevincine, her güzelliğine itiraz edenler de unutmayın, onlar boş durmuyor. Her projemiz gibi, 500 bin sosyal konutun da yapılamayacağını söylemelerini ben kale bile almıyorum." diye konuştu.

Laf değil, iş ürettiklerini, iş yapmaya devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizi asıl şaşırtan, muhalefet cenahının, gençlerimizin ev sahibi olmalarına karşı çıkmasıdır. Hiçbir konuda gençlerimize güvenmeyenler, bu hususta da aynı yaklaşımı göstermektedir. Ey muhalefet, biz göreve geldiğimizde sizin gençlerimize verdiğiniz burs neydi ya 45 liracıktı. Şimdi burslar 650'ye, 850'ye çıktı ve asgari ücrete çıktı kimlerin, lisansüstü eğitim öğretim görenlerin. Biz böyle yaklaşıyoruz gençlerimize ve biz gençlerimizi hamdolsun sokaklarda bırakmadık. Şu an itibarıyla 850 bin gencimizi iskan edecek yurtlarımız var. Yurtlarımız henüz dolmuş değil, yurtlarımızı dolduracak müracaat henüz yok ama biz buna rağmen yeni ilavelerle 1 milyonun üzerine inşallah yurtlarımızı çıkaracağız. Biz gençlerimize hep güvendik, hep inandık, hep destek verdik. Konut projemizde de onlara olan güvenimizi ve desteğimizi kendilerine yüzde 20'lik bir kontenjan ayırarak gösterdik. Geçmişte nasıl yüz binlerce gencimizin TOKİ projeleri ile ev sahibi olmalarını sağlamışsak bugün de aynısını yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye kazandırdıkları her eser gibi sosyal konut projesinin de millete olan vefa borcunu ödemenin vasıtası olarak kabul ettiklerini belirterek, "Hele hele TEKNOFEST gençliğini bizim her yönüyle desteklememiz gerekiyor." dedi.

Erdoğan, sosyal konut projesinin ayrı bir özelliğine dikkati çekerek "Çeyizciler için hayırlı olsun. Çünkü her konut 250 farklı çeyiz noktasında bir hareketlenme meydana getiriyor. Dolayısıyla ekonomiye de ayrı bir hareketlenme demektir bu. İnşallah attığımız bu adımla, bu projemizin ülkemiz için yeni bir tırmanışa, yeni bir dirilişe vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

-Notlar

Programda, Cumhuriyet tarihin en büyük sosyal konut hamlesinin tanıtım filmi izlendi.

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı.

