Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkatlerden kaçmayan hareket! Suyu, oğlu uzatınca alıp içti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkatlerden kaçmayan hareket! Suyu, oğlu uzatınca alıp içti

22.05.2023 11:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ile oturduğu sırada arkasındaki kişi kendisine bir bardak su uzattı. Erdoğan, kendisine uzatılan suyu almadı. Suyu uzatan kişi elindeki suyu orada bulunan Bilal Erdoğan'a verdi. Aynı suyu bu kez Bilal Erdoğan uzattı. Erdoğan, kafasını kaldırıp bu sefer suyu uzatan kişinin oğlu olduğunu görünce suyu alarak içti.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesinde liderler propaganda çalışmalarına devam ediyor.

İTTİFAK ORTAKLARI DEPREM BÖLGESİNDE

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, ittifak ortakları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile birlikte deprem bölgesine gitti.

SUYU BİLAL ERDOĞAN UZATINCA ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fatih Erbakan'ın Hatay'daki bir parkta oturduğu esnada kaydedilen görüntüler dikkat çekti. Erdoğan'ın kendisine uzatılan bir bardak suyu almaması ve verdiği tepki dikkat çekti. Erdoğan'ın, oğlu Bilal Erdoğan'ın suyu uzatmasından sonra bardağı kabul ettiği görüldü. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan'ın bu hareketi "Güvenlik önlemi" olarak yorumlandı.

YORUMLAR (1)
  • Murat Sencicek: Dünya lideri olmak kolay mı? ABD,Avrupa,PKK ve içimizdeki vatan hainleri bu adamı öldürmeye de kalkar.Dünyaya ayar veren, adından konuşturan bir Türkiye olmak zor. Cevap Yaz 208 199 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan, Refah Partisi, Fatih Erbakan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkatlerden kaçmayan hareket! Suyu, oğlu uzatınca alıp içti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkatlerden kaçmayan hareket! Suyu, oğlu uzatınca alıp içti - Son Dakika
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