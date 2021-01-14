Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aşı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aşı açıklaması Açıklaması
14.01.2021 18:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım." mesajını paylaştı.
Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesinde Kovid-19 aşısı yaptırmasının ardından Twitter hesabından, "Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." paylaşımında bulundu.
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