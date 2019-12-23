Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Noel mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Noel mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Noel mesajı Açıklaması

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Köklü tarihimizden edindiğimiz birikim ve ilhamla, köken, ırk, mezhep, inanç ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Noel mesajı Açıklaması, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Köklü tarihimizden edindiğimiz birikim ve ilhamla, köken, ırk, mezhep, inanç ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların 24 Aralık Noel Yortuları dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hristiyanlık inancına mensup vatandaşları Noel Yortuları dolayısıyla tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Köklü tarihimizden edindiğimiz birikim ve ilhamla, köken, ırk, mezhep, inanç ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz. Farklılıkları zenginlik olarak telakki ediyor; hoşgörü, saygı ve adaletin, birlik ve beraberliğimizin temeli olduğu bilinciyle geleceğe yürüyor; barış içinde bir arada yaşayarak, bu coğrafyada ortak bir gelecek inşa etme konusundaki kararlığımızı sürdürüyoruz.

Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel Yortularının, dayanışma ve hoşgörü ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel Yortusunu tebrik ediyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:54 Kaynak: AA
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